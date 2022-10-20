В Запорожской области заявили, что пока не планируют полную мобилизацию

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Речи о полной мобилизации в Запорожской области после объявления военного положения не идет. Об этом в интервью ТАСС заявил член ВГА региона Владимир Рогов.

«Нет, о таком речь пока не идет», — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации в регионе.

В Запорожской области, так же как и в ДНР, ЛНР и Херсонской области, объявлено военное положение. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. Он объяснил это тем, что украинские силы продолжают обстрелы новых российских регионов, совершают диверсии и покушения на представителей власти. Кроме того, президент напомнил, что, по версии российских властей, теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины.

Согласно закону в их числе может быть: