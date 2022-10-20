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В Запорожской области заявили, что пока не планируют полную мобилизацию

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Речи о полной мобилизации в Запорожской области после объявления военного положения не идет. Об этом в интервью ТАСС заявил член ВГА региона Владимир Рогов.

«Нет, о таком речь пока не идет», — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации в регионе.

В Запорожской области, так же как и в ДНР, ЛНР и Херсонской области, объявлено военное положение. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. Он объяснил это тем, что украинские силы продолжают обстрелы новых российских регионов, совершают диверсии и покушения на представителей власти. Кроме того, президент напомнил, что, по версии российских властей, теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины.

Согласно закону в их числе может быть:

  • усиление охраны общественного порядка, а также особо важных объектов;
  • введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
  • введение особого режима въезда и выезда на территорию;
  • привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, восстановлению поврежденных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов;
  • изъятие необходимого для обороны имущества с последующей выплатой компенсаций;
  • ограничение движения транспорта;
  • введение комендантского часа;
  • запрещение или ограничение выезда за пределы страны;
  • ограничение продажи оружия и алкоголя.
Теги
Запорожская область мобилизация Владимир Рогов Украина военное положение
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