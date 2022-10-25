Стремоусов: за отказ от принятия оплаты в рублях в Херсоне будут наказывать

В Херсоне пообещали наказывать за отказ принимать оплату в рублях

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Херсоне отмечали случаи отказа принимать оплату в рублях — те, кто так поступал, понесут наказание, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

«Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени», — заявил представитель администрации.

По словам Стремоусова, в Херсоне остаются «ждуны», которые надеются на возвращение украинской власти, они «попытались поднять головы», но ситуация в городе «абсолютно контролируема».

С весны в регионе действует бивалютная зона: жители могли оплачивать товары как в рублях, так и в гривнах. Стремоусов в июле указывал, что украинская валюта постепенно будет выходить из оборота.