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МИД Франции отреагировал на призывы к бойкоту французской продукции

Призывы некоторых исламских государств к бойкоту французской продукции беспредметны и должны быть прекращены. Об этом говорится в сообщении МИД Франции, размещенном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что в нескольких государствах Ближнего Востока в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французских продуктов, в том числе агропродовольственных.

«Призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, также как и все проводимые радикальным меньшинством атаки, направленные против нашей страны», — сообщили во французском дипведомстве.

МИД добавил, что эти призывы искажают позицию Франции, которая поддерживает свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказ от любых призывов к ненависти.

Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне
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Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон<br /> &nbsp;

В середине октября под Парижем убили преподавателя. BFM передавал, что это сделал 18-летний молодой человек чеченского происхождения, который подкараулил учителя у колледжа, напал на него и обезглавил. По данным BFM и Le Parisien, мотивом для убийства стало то, что погибший во время одного из занятий продемонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.

После убийства учителя президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране. Он заявил, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах, госучреждениях, культурных обществах и религиозных общинах, а также в мечетях. Глава государства также предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал слова Макрона, посоветовав французскому лидеру «проверить психическое здоровье». Он также заявил, что Европа «готовит свой собственный конец», выступая против мусульман.

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