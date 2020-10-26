МИД Франции отреагировал на призывы к бойкоту французской продукции

Призывы некоторых исламских государств к бойкоту французской продукции беспредметны и должны быть прекращены. Об этом говорится в сообщении МИД Франции, размещенном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что в нескольких государствах Ближнего Востока в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французских продуктов, в том числе агропродовольственных.

«Призывы к бойкоту беспредметны и должны быть немедленно прекращены, также как и все проводимые радикальным меньшинством атаки, направленные против нашей страны», — сообщили во французском дипведомстве.

МИД добавил, что эти призывы искажают позицию Франции, которая поддерживает свободу совести, свободу выражения мнений, свободу религии и отказ от любых призывов к ненависти.