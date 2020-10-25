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Политика ,  
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Боррель назвал неприемлемым заявление Эрдогана о Макроне

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Francois Lenoir / AP)

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «психических расстройствах» своего французского коллеги Эммануэля Макрона являются неприемлемыми. Об этом написал в воскресенье в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль», — написал Боррель.

По его словам, если Турция не сменит свою риторику на более позитивную, ее ожидает еще «большая изоляция».

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После теракта, который произошел в пригороде Парижа 16 октября, Макрон заявил, что ислам как религия «переживает кризис во всем мире». В ответ на это заявление Эрдоган посоветовал Макрону «проверить свою психику».

Франция отозвала своего посла в Турции. Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором потребовал от Эрдогана изменить свой политический курс, потому что он опасен «со всех точек зрения».

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