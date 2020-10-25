Боррель назвал неприемлемым заявление Эрдогана о Макроне
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «психических расстройствах» своего французского коллеги Эммануэля Макрона являются неприемлемыми. Об этом написал в воскресенье в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль», — написал Боррель.
По его словам, если Турция не сменит свою риторику на более позитивную, ее ожидает еще «большая изоляция».