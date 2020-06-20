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Госдеп проанализировал контроль за вооружениями СССР и Россией за 35 лет

В докладе помощника госсекретаря США говорится, что лучше всего договоры по контролю за оружием соблюдались после окончания холодной войны. С середины 2000-х Москва стала считать их «факультативными»
Государственный департамент США
Государственный департамент США (Фото: Larry Downing / Reuters)

Госдеп США представил доклад, в котором описано, как Россия и СССР соблюдали условия договоров по контролю за вооружением с 1984 года по 2020-й. Его автором стал помощник госсекретаря США по нераспространению Кристофер Форд.

В докладе говорится, что лучше всего условия соглашений соблюдались в конце холодной войны (длилась с 1946 года и до конца 1980-х) и в первые годы после нее.

Форд отмечает, что после завершения холодной войны, в частности, стало возможно подписание Договора по открытому небу (ДОН) в 1992 году, что не удалось осуществить в 1950-е из-за напряжения между США и СССР. При заключении этого соглашения, указывает Форд, стороны надеялись закрепить и усилить доверие друг к другу на «неопределенное будущее».

«При рассмотрении прогресса по возвращению Москвы к контролю за новым оружием и разоружению в ранний период после холодной войны становится наглядным вопиюще нарушающий правила подход России в последние годы», — пишет помощник госсекретаря США.

Он указывает, что Москва решила «игнорировать или воспринимать как факультативные» некоторые соглашения и обязательства. По словам Форда, такая тенденция наблюдается с середины 2000-х годов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСДМ), Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), Договора об открытом небе и других соглашений, а также в области ядерных испытаний. Сотрудник Госдепа пишет, что к моменту вступления силу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2011 году Россия уже несколько лет разрабатывала ракету SSC-8 (в российской классификации — 9М729). В НАТО считают, что ее разработка нарушает условия ДРСДМ.

США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное
Политика
Фото: Matt York / AP

«Москва утверждает свое намерение вести переговоры и действительно начала с нами предварительные обсуждения по поводу будущего концепций контроля за вооружениями во время нашего диалога по стратегической безопасности в январе 2020 года. К сожалению, несмотря на это, за последние 35 лет стало ясно, что Кремль готов соблюдать множество соглашений и обязательств по контролю за вооружениями всего лишь опционально, особенно когда он воспринимает себя состоящим во враждебных отношениях с Соединенными Штатами Америки и видит потенциальную выгоду в обмане», — отмечает Форд.

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил, что государство решило выйти из Договора по открытому небу. До этого в 2019 году США решили выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. И в том, и в другом случае поводом стали обвинения США в адрес России в нарушении соглашений. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Вашингтон не обсуждал с Москвой недовольство по поводу ДОН, а новые претензии американские власти ничем не могли подтвердить.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Договор по открытому небу, ДРСМД, «холодная война», контроль за оружием
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