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Госдеп объяснил причины «нарушения» Россией ДРСМД
Нарушить условия соглашения российская сторона решила из-за растущих угроз вокруг своих границ, следует из доклада Госдепа. Впервые Москва выразила обеспокоенность условиями договора в 2004 году
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за угроз вокруг своих границ. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Госдепа (*.pdf).

Как говорится в документе, решение российской стороны нарушить соглашение «появилось в связи с многолетним разочарованием из-за запрета для нее иметь ракеты средней дальности наземного базирования, при том что у ее границ возросли предполагаемые угрозы в этих рамках».

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Впервые Москва выразила Вашингтону обеспокоенность по этому поводу в октябре 2004 года, на встрече Сергея Иванова, занимавшего тогда должность главы Минобороны, с возглавлявшим Пентагон Дональдом Рамсфельдом, сообщает Госдеп. «На этой встрече Иванов дал понять, что Россия хочет выйти из соглашения», — говорится в документе.

Спустя два года высокопоставленные чиновники в России «начали публично заявлять о своем разочаровании ДРСМД», а также стали проявлять интерес к размещению наземных ракет средней дальности, утверждает Госдеп. В Москве отмечали, что это может рассматриваться «как дополнительное средство обеспечения национальной безопасности».

К 2007 году, как говорится в докладе, Россия «открыто выражала желание» положить конец соглашению или выйти из него. В частности, в феврале Иванов поднял вопрос о возможности выхода из договора вместе с США, однако в Вашингтоне эту идею отвергли, говорится в докладе.

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США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты

ДРСМД действовал с июня 1988 года, он запрещал производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. В начале августа США официально вышли из соглашения. Свои действия Вашингтон объяснил разработками Москвы, которые нарушают условия договора. В частности, заявили американские власти, им не соответствует дальность полета российской ракеты 9М729.

Россия настаивает на обратном. В Москве предъявляли Вашингтону встречные обвинения о несоблюдении ДРСМД. Как отмечал российский МИД, с установок Мk-41, размещаемых США в Румынии, возможен запуск запрещенных ДРСМД ракет Tomahawk. США начали финансировать разработки нарушающих соглашение ракет за год до выхода из договора, говорил также министр обороны Сергей Шойгу.

После выхода из договора, 18 августа, Пентагон провел первые официальные испытания крылатой ракеты, способной поражать цели на расстоянии свыше 500 км. В Кремле посчитали, что это свидетельствовало о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву» соглашения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ДРСМД, Госдеп
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