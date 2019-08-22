Госдеп объяснил причины «нарушения» Россией ДРСМД

Нарушить условия соглашения российская сторона решила из-за растущих угроз вокруг своих границ, следует из доклада Госдепа. Впервые Москва выразила обеспокоенность условиями договора в 2004 году

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Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за угроз вокруг своих границ. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Госдепа (*.pdf).

Как говорится в документе, решение российской стороны нарушить соглашение «появилось в связи с многолетним разочарованием из-за запрета для нее иметь ракеты средней дальности наземного базирования, при том что у ее границ возросли предполагаемые угрозы в этих рамках».

Впервые Москва выразила Вашингтону обеспокоенность по этому поводу в октябре 2004 года, на встрече Сергея Иванова, занимавшего тогда должность главы Минобороны, с возглавлявшим Пентагон Дональдом Рамсфельдом, сообщает Госдеп. «На этой встрече Иванов дал понять, что Россия хочет выйти из соглашения», — говорится в документе.

Спустя два года высокопоставленные чиновники в России «начали публично заявлять о своем разочаровании ДРСМД», а также стали проявлять интерес к размещению наземных ракет средней дальности, утверждает Госдеп. В Москве отмечали, что это может рассматриваться «как дополнительное средство обеспечения национальной безопасности».