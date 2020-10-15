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СМИ узнали о проходящих в ФРГ учениях с потенциальным ядерным оружием

Фото:Leon Kuegeler / Reuters
Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Немецкие военно-воздушные силы вместе союзниками по НАТО на этой неделе начали тайные учения, в которых задействована техника способная нести ядерное оружие. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные агентства dpa.

По его информации, учения называются «Стойкий день», они проходят авиабазе Нёрфених (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). В маневрах, в частности, участвуют истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Как пишет Bild со ссылкой на военных экспертов, это регулярные учения, которые проводятся в октябре. На них, кроме прочего, военные отрабатывают технику безопасной транспортировки американского ядерного оружия из подземных хранилищ и его установку под истребителями. При этом в практических полетах, указывает издание, такое оружие не используется.

Bild пишет, что в чрезвычайной ситуации водородные бомбы B61, разработанные в США и находящиеся на военной авиабазе в «Бюхель», могут быть сброшены по договору с НАТО. Дополнительное ядерное оружие США находится в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах, отмечает газета. В учениях на данный момент используются голландские, бельгийские и итальянские истребители.

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В августе 2019 года США официально вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение запрещает производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

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