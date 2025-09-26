Снимки из космоса показали активную работу над секретным объектом в Иране

Тайный объект расположен под горной цепью Загрос, его назначение неясно, пишет WP. Он расположен в 1,6 км к югу от ядерного комплекса в Натанзе, который подвергся ударам США 22 июня

Иран в последние месяцы ускорил строительство секретного военного объекта в провинции Исфахан в центральной части страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки.

Объект расположен под землей, его предназначение, как пишет WP, по-прежнему неизвестно. Работы ведутся с 2020 года, однако после ударов Израиля по Ирану они существенно ускорились. Предварительно, вглубь горной цепи Загрос прокладывается туннель, уточняет газета.

Объект, на котором ведется строительство, расположен примерно в 1,6 км к югу от ядерного комплекса в Натанзе, который подвергся ударам США 22 июня. Он строится под горой Коланг Газ Ла, также известной как Пикакс.

Это позволяет предположить, что Тегеран полностью не свернул работу над своей программой создания ядерного оружия и, вероятно, осторожно восстанавливает ее, пишет WP. Иранские власти отрицают намерение получить ядерное оружие. В МИД Ирана подчеркивали, что страна придерживается обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считает, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке.

По оценке аналитиков, которых опросила WP, залы под горой Пикакс могут быть даже глубже — от 260 до 330 футов (80–100 м), — чем на иранском объекте в Фордо, который также подвергся американской бомбардировке с применением способных поразить подземные объекты зарядов. Надземная часть объекта занимает площадь около 1,6 кв. км — она расположена на склоне горы, туда есть два входа через туннели с востока и запада.

В 2020 году, когда Иран объявлял о планах построить этот объект, он заявлял, что там разместится производство центрифуг для обогащения урана, отмечает WP.

Вместе с тем аналитики, изучив размеры и глубину туннелей, усомнились, что они предназначены для этих целей. Речь может идти о новом тайном объекте для обогащения урана, либо о безопасном хранилище для иранских запасов этого топлива, пригодного для изготовления оружия, говорят эксперты.

В июне 2025 года произошла 12-дневная ирано-израильская война. Израиль нанес удары по ядерным объектам в Иране. Тегеран ответил ракетными бомбардировками израильских городов и запуском беспилотников.

22 июля в конфликт вмешались США. Американские военные нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Нетензе и Исфахане. 24 июня активная фаза конфликта прекратилась — стороны договорились о прекращении огня. Власти США заявили об уничтожении иранской ядерной программы, однако в оценке с ними разошлась американская разведка: там посчитали, что разработки были отброшены на несколько месяцев назад.

В начале сентября газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, также со ссылкой на спутниковые снимки, что строительство на новом объекте, связанном с его ядерной программой, предположительно, активизировал и Израиль.

В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Их право на такие вооружения оговорено в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО). В нем сказано, что обладателем ядерного оружия считается государство, которое «произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года». После этой даты ядерные испытания провели Индия, Пакистан, КНДР. Ядерным оружием также обладает Израиль, хотя сроки его испытательных взрывов неизвестны. Эти страны, а также Южный Судан, в ДНЯО не участвуют.