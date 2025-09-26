Совбез ООН отверг идею России и Китая о продлении иранской сделки

Россия и Китай поставили на голосование в Совбезе ООН резолюцию о том, чтобы продлить иранскую ядерную сделку на полгода. Так они попытались предотвратить восстановление международных санкций против Тегерана

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России и Китая о том, чтобы продлить срок действия иранской ядерной сделки. За документ проголосовало четыре страны, против — девять, воздержались — две. Трансляция дебатов и голосования шла на сайте ООН.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или иранская ядерная сделка) истекает 18 октября 2025 года. В проекте резолюции (есть в распоряжении РБК), который Россия и Китай разработали больше месяца назад, сказано, что страны признают необходимость решать иранский ядерный вопрос дипломатией и что на это нужно дополнительное время. Поэтому предлагается следующее: во-первых, технически продлить срок СВПД еще на полгода — до 18 апреля 2026 года; во-вторых, призвать всех изначальных участников СВПД возобновить переговоры по иранской ядерной программе.

Как сообщил на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в документ также внесли дополнения, которые должны были удовлетворить требования западных стран к Тегерану, — в документ включили призыв к продолжению взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ и к возобновлению переговоров первоначальных участников СВПД, что подразумевает присутствие США и Ирана за одним столом.

Этот проект Москва и Пекин разработали в ответ на инициативу «евротройки» (E3 — Великобритания, Германия, Франция) запустить механизм snapback (англ. — «бросок назад», «возврат»). Он прописан в СВПД и предполагает, что, если кто-либо из участников посчитает, что Иран не выполняет свои обязательства по сделке, он может обратиться в Совбез с жалобой и только этим запустить восстановление международных санкций против Ирана (заморозка активов, ограничения на въезд, оружейное эмбарго). Такой практики в Совбезе ООН еще не было и сам такой механизм до сегодняшнего дня нигде не использовался; он предполагает, что ни одна страна Совбеза не может воспользоваться правом вето и заблокировать процесс. Его может остановить инициатор или Совбез, если он проголосует за резолюцию о том, чтобы санкции не вводить (такую резолюцию СБ 19 сентября отверг); срок запуска snapback насчитывает 30 дней.

Свое решение от 28 августа E3 мотивировала тем, что Иран не соблюдает положения СВПД. Список нарушений, ссылаясь на данные МАГАТЭ, они привели в своем обращении в Совбез. Россия и Китай считают это решение незаконным и отвергают. «Российско-китайская оптика заключается в том, что «евротройка» не имела права запускать snapback и поэтому он так и не был запущен. 27 сентября мы скажем о том, что предпринятые Секретариатом ООН шаги по восстановлению санкционных комитетов незаконны, — мы их не признаем и будем всячески противодействовать их созданию, — сказал источник РБК в российских дипломатических кругах. — Это будет шумно, громко, со взаимными обвинениями, но механизмы у нас есть. В итоге получится две реальности — та, которую будут продвигать западники, и та, которую будем продвигать мы — Россия, Китай и наши союзники».