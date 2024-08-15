Европа сократила импорт СПГ до минимума с сентября 2021 года

Европа в июле сократила импорт СПГ до минимума с сентября 2021 года, но трубопроводные поставки продолжают рост, в том числе за счет России, сообщает ФСЭГ. Эксперты допускают закрепление позиций трубопроводного газа до конца года

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Европа продолжает снижать импорт сжиженного природного газа (СПГ), в июле он упал на 26%, до 6,34 млн т, говорится в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). По оценкам организации, показатель стал минимальным с сентября 2021 года.

«Более слабый импорт СПГ в Европу был обусловлен снижением потребления газа, высоким уровнем запасов, стабильным импортом трубопроводного газа и значительным спредом спотовых цен на СПГ между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды и Испания внесли основной вклад в снижение импорта СПГ в регионе», — объясняет ФСЭГ.

При этом с начала года закупки СПГ Европой упали на 21% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 60,63 млн т.

В то же время растут поставки трубопроводного газа на европейский рынок. В январе—июле Европа импортировала 93 млрд куб. м. газа, то есть на 5% больше, чем в январе—июле 2023 года. А только в июле в годовом выражении импорт был стабильным, на уровне 13,3 млрд куб. м, но по сравнению с июнем он вырос на 2%.

По данным ФСЭГ, основным драйвером роста трубопроводных поставок в Европу в этом году стал газ из России (экспорт в Европу вырос на 3,1 млрд куб. м), а также Норвегии (на 1,4 млрд куб. м) и Азербайджана (на 0,7 млрд куб. м). При этом российские и азербайджанские поставки в 2024 году демонстрируют рост ежемесячно. За семь месяцев экспорт из России по «Турецкому потоку» на европейский рынок вырос на 44%, а по украинскому маршруту — на 24%.

Однако в целом потребление газа в Европе в 2024 году продолжает снижаться. В январе—июле оно снизилось на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 180 млрд куб. м. В июле потребление газа сократилось на 7%, несмотря на некоторое восстановление со стороны промышленного сектора на фоне снижения цен на газ. ФСЭГ отмечает, что такая динамика обусловлена продолжением реализации мер по сокращению спроса на газ и ростом производства гидро-, атомной и солнечной энергии.

Собственное производство газа в Европе продолжает восстанавливаться, пишет ФСЭГ. По итогам первого полугодия добыча в регионе выросла на 4% в годовом выражении, до 96,2 млрд куб. м. В июне она увеличилась на 13%, достигнув 14,3 млрд куб. м. «В первую очередь, этот рост произошел за счет значительного увеличения добычи газа в Норвегии, которое компенсировало сильный спад в Великобритании и Нидерландах», — поясняется в отчете.

Импорт трубопроводного газа в Европу в этом году более стабильный, чем СПГ, соглашается Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». «Причины — налаженная инфраструктура, отсутствие конкуренции среди покупателей за партии газа, стабильные цены. При этом в июле сильная просадка по импорту СПГ была вызвана двумя причинами: рост конкуренции за партии со стороны покупателей из Азии и приостановка завода Freeport LNG в США из-за урагана», — говорит эксперт.

Руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин добавляет, что на 2024 год пришлось значительное количество как запланированных, так и внеплановых приостановок работы крупнотоннажных заводов СПГ — заметно больше, чем в прошлом году. «Так, в настоящее время техническое обслуживание проходит на австралийском Gorgon и малазийском Bintulu, общая мощность которых составляет более 9 млн т. Это, в свою очередь, повышает конкуренцию за доступные объемы СПГ между странами-потребителями», — считает он.

При этом общему снижению спроса на газ в регионе, по оценкам эксперта, способствует как благоприятная для потребителей погода, так и стагнация экономической активности и рост роли ВИЭ в энергобалансе. Тимонин считает, что в связи с сокращением потребления газа в регионе трубопроводные поставки закрепят свои позиции в Европе до конца года. Однако объем импорта СПГ может «заметно вырасти» в случае снижения спотовых цен, к чему способен привести ввод новых крупнотоннажных заводов.

По оценкам Рокотянской, доля России в общем европейском импорте газа (СПГ и трубопроводные поставки) в настоящий момент составляет 19%. Таким образом, страна является третьим по величине поставщиком. Другие крупные игроки — Норвегия (34%), США (20%) и Алжир (13%).