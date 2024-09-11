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Война санкций ,  
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Великобритания ввела санкции против еще десяти российских нефтетанкеров

Сюжет
Война санкций
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Великобритания добавила в санкционный список еще десять российских судов, которые, по данным Лондона, занимались перевозкой российской нефти в третьи страны. Перечень судов, попавших под ограничения, опубликован на сайте британского правительства.

В списке числятся суда «Николай Зуев», SCF Vankor, «Владимир Тихонов», SCF Baltica, NS Asia, «Леонид Лоза», «Олимпийский проспект», «Залив Анива», NS Clippper и NS Corona. Этим судам, а также их капитанам и экипажам запрещено заходить в британские порты и регистрироваться в судовом реестре страны.

В качестве причины введения санкций против этих судов указано «вовлечение в деятельность, целью или следствием которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза ее территориальной целостности, суверенитету или независимости».

Также британские власти считают, что указанные суда «оказывают поддержку правительству России», занимаясь перевозкой нефти или нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны.

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Судно &laquo;Композитор Рахманинов&raquo;

Накануне, 10 сентября, Лондон ввел ограничения против пяти российских грузовых судов «за их роль в транспортировке военных грузов из Ирана в Россию». Среди них оказались — «Скиф-V», «Омский», «Муса Джалиль», «Бегей» и «Балтийский».

Кроме того, ограничения были введены против структур российских вооруженных сил: командования Воздушно-космических сил, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации.

Вашингтон 10 сентября ввел санкции против девяти судов, ходящих под российским флагом. Подсанкционные суда носят названия «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Закамск», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля-3», «Порт Оля-4», «ВАФА» и «ВАФА-1».

В июле Великобритания внесла в санкционный список 11 судов, которые, по версии Лондона, транспортировали нефть и нефтепродукты в обход потолка цен.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. В Кремле заявляли, что подобные ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует.

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