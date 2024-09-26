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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку Киева

Сюжет
Военная операция на Украине
После начала спецоперации Казахстан предлагал свои посреднические услуги для урегулирования на Украине, а также выступал за территориальную целостность всех стран. Глава украинского МИДа выразил благодарность властям республики
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Виталий Носач / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу на полях Генассамблеи ООН поблагодарил Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Встретился с вице-премьером — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, чтобы поблагодарить Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Рассказал о боевой обстановке, отметил заинтересованность в развитии двустороннего диалога и связей с Центральной Азией», — говорится в сообщении украинского министра в Х.

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Фото:Инна Вареница / Reuters

После начала спецоперации на Украине Казахстан одним из первых предложил свои посреднические услуги для мирного урегулирования, не поддерживая при этом напрямую ни одну из сторон.

Вместе с этим президент республики Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех стран и считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Президент Украины Владимир Зеленский после этих слов поблагодарил Токаева «за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины».

Также Токаев говорил, что его страна «однозначно будет следовать» санкционному режиму в отношении России. Так, с апреля прошлого года Казахстан начал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС. Как сообщала The Financial Times, мера была принята для исключения обхода антироссийских санкций и ограничения параллельного импорта.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан суверенитет Военная операция на Украине Андрей Сибига
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