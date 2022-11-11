Президент Казахстана высказался за территориальную целостность всех стран

Токаев пообещал, что страна будет «уделять приоритетное внимание этому принципу», который соответствует ее базовым интересам. Астана считает необходимым соблюдать Устав ООН, подчеркнул президент

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех стран и считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

«Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны, — подчеркнул он (цитата по Tengrinews). — Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу».

Токаев неоднократно говорил о приверженности Астаны принципам суверенитета и территориальной целостности государств, основанным на международном праве. В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он заявил о непризнании независимости ДНР и ЛНР, которые, по мнению президента Казахстана, являются «квазигосударственными территориями».

Токаев отметил противоречие между двумя основополагающими принципами ООН — правом наций на самоопределение и территориальной целостностью государств. «Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — считает глава государства. По той же причине Казахстан не признает независимость Тайваня, Косово, Южной Осетии и Абхазии, пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский после этих слов поблагодарил Токаева «за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины».

ПМЭФ проходил в июне, а после референдумов в конце сентября ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.