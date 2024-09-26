 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Спикер Джонсон сослался на занятость и отказался встречаться с Зеленским

Сюжет
Выборы президента США
Накануне Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США в связи с организацией ею посещения президентом оружейного завода в Пенсильвании. Спикер счел это вмешательством в выборы и отказался от встречи с Зеленским
Майк Джонсон
Майк Джонсон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что не намерен встречаться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».

«Нет, я не смог назначить встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня была очень занятой, как вы все могли заметить. И я даже не думаю, что завтра буду в городе», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос о вероятности такой встречи.

Если бы такая встреча произошла, то Джонсон, по его словам, обсудил бы ситуацию с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Накануне спикер палаты представителей потребовал от Зеленского уволить Маркарову в связи с организацией ею посещения главой государства оружейного завода в Пенсильвании. Джонсон назвал визит Зеленского на завод вмешательством в выборы, призванным помочь демократам, поскольку республиканцы приглашены не были, в связи с чем партия потеряла доверие к украинскому послу (Пенсильвания — один из ключевых «колеблющихся» штатов).

В штабе Трампа заявили, что встреча с Зеленским не планировалась
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский прибыл в США 23 сентября для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Перед поездкой он сообщил о планах встретиться с президентом Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Всем троим он намеревался представить свой «план победы».

Тем не менее уже 25 сентября в штабе Трампа сообщили, что его встреча с Зеленским не планировалась. За сутки до этого сын кандидата-республиканца Дональд Трамп-младший обвинил Зеленского в «позорной» критике его отца, и напомнил, что Украина получает финансирование от американских налогоплательщиков. Так Трамп-младший прокомментировал интервью Зеленского журналу The New Yorker, в котором тот заявил, что Трамп не знает, как остановить конфликт на Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что знает, как остановить конфликт на Украине, и сможет это сделать в короткие сроки, если станет президентом. В августе республиканец заявил, что одна из главных причин начала конфликта на Украине — публичные заявления президента США Джо Байдена, что Киев может войти в НАТО.

Российский президент Владимир Путин среди условий для начала мирных переговоров с Украиной называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
палата представителей США встреча Владимир Зеленский вмешательство в выборы
Материалы по теме
Спикер конгресса потребовал от Зеленского уволить посла в США
Политика
Зеленский провел переговоры с Макроном в Нью-Йорке
Политика
Медведев заявил, что Зеленский «бесстыдно подыгрывает» Камале Харрис
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Как работает льготная ипотека под 2% в новых регионахНедвижимость, 11:15
Россия передала Украине девятерых детей при посредничестве КатараПолитика, 11:12
Минобороны сообщило об ударе по заводу «Мотор Сич» в ЗапорожьеПолитика, 11:12
В Киеве и Хмельницкой области вновь прогремели взрывыПолитика, 11:11
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 11:10
Волгоградец отсудил у «Перекрестка» ₽13 тыс. за невкусные продуктыПолитика, 11:03
В Японии оправдали приговоренного к смерти в 1968 году мужчинуОбщество, 11:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как два соруководителя Netflix уживаются друг с другом — Fast CompanyPro, 11:00
На акушера, вытащившего щипцами новорожденного, возбудили уголовное делоОбщество, 10:58
Футболист рассказал о конфликте с Галицким из-за желания играть в ЕвропеСпорт, 10:58
Из советского кабинета в мягкий лофт: как в Москве обновляют школыГород, 10:56
На Западе зарегистрировали бренд ZELENSKYYБизнес, 10:49
Haval начал сборку нового кроссовера H3 на заводе в Тульской областиАвто, 10:43
Спикер Джонсон сослался на занятость и отказался встречаться с ЗеленскимПолитика, 10:43