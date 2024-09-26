Спикер Джонсон сослался на занятость и отказался встречаться с Зеленским

Накануне Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в США в связи с организацией ею посещения президентом оружейного завода в Пенсильвании. Спикер счел это вмешательством в выборы и отказался от встречи с Зеленским

Майк Джонсон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что не намерен встречаться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».

«Нет, я не смог назначить встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня была очень занятой, как вы все могли заметить. И я даже не думаю, что завтра буду в городе», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос о вероятности такой встречи.

Если бы такая встреча произошла, то Джонсон, по его словам, обсудил бы ситуацию с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Накануне спикер палаты представителей потребовал от Зеленского уволить Маркарову в связи с организацией ею посещения главой государства оружейного завода в Пенсильвании. Джонсон назвал визит Зеленского на завод вмешательством в выборы, призванным помочь демократам, поскольку республиканцы приглашены не были, в связи с чем партия потеряла доверие к украинскому послу (Пенсильвания — один из ключевых «колеблющихся» штатов).

Зеленский прибыл в США 23 сентября для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Перед поездкой он сообщил о планах встретиться с президентом Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Всем троим он намеревался представить свой «план победы».

Тем не менее уже 25 сентября в штабе Трампа сообщили, что его встреча с Зеленским не планировалась. За сутки до этого сын кандидата-республиканца Дональд Трамп-младший обвинил Зеленского в «позорной» критике его отца, и напомнил, что Украина получает финансирование от американских налогоплательщиков. Так Трамп-младший прокомментировал интервью Зеленского журналу The New Yorker, в котором тот заявил, что Трамп не знает, как остановить конфликт на Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что знает, как остановить конфликт на Украине, и сможет это сделать в короткие сроки, если станет президентом. В августе республиканец заявил, что одна из главных причин начала конфликта на Украине — публичные заявления президента США Джо Байдена, что Киев может войти в НАТО.

Российский президент Владимир Путин среди условий для начала мирных переговоров с Украиной называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России.