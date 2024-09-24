Дональд Трамп-младший (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский не вправе критиковать кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональда Трампа, поскольку получает финансирование от американских налогоплательщиков. Такое мнение высказал сын кандидата Дональд Трамп-младший в соцсети Х.

Сын Трампа назвал эту ситуацию словом «позор».

«Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость критиковать кандидата от Республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор», — написал Трамп-младший.

Так сын экс-президента прокомментировал интервью Зеленского журналу The New Yorker, в котором тот заявил, что Трамп не знает, как остановить конфликт на Украине.

Кроме того, по словам украинского лидера, бывший американский президент не хочет «говорить о победе Украины» и выбрал вице-президентом «слишком радикального» Джея Ди Вэнса, который в предвыборной гонке не раз высказывался против военной помощи Киеву.

Трамп неоднократно заявлял, что знает, как остановить конфликт на Украине, и сможет это сделать в короткие сроки, если станет президентом.

В августе 2014 года республиканец заявил, что одна из главных причин начала конфликта на Украине — публичные заявления президента США Джо Байдена, что Киев может войти в НАТО.

По словам Трампа, когда он ушел с поста президента, российские власти начали активно перебрасывать войска к украинской границе, что было связано с желанием вести переговоры в усиленной позиции, потому что «[президент России Владимир] Путин — хороший переговорщик».

«А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет! А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас в Америке президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет», — отметил Трамп.

Политик также напомнил, как Россия победила Наполеона и Гитлера, причем последнего в союзе с США. «У них огромная сила. А у Украины сейчас даже людей нет. Они отправляют на войну молодых и пожилых людей. Я мог бы это остановить. Мы оказались в ужасном положении. <...> Я бы поговорил с Путиным, и он бы никогда этого не сделал», — заключил Трамп.

В июне российский президент Владимир Путин предложил свои условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России.

После начала курской операции ВСУ Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Весной глава государства заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского завершилась. Он также заявил, что ответить на вопрос об этом должны на самой Украине.