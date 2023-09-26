Медведев по поручению Путина посетил учебный полигон в ДНР

Замглавы Совбеза посетил полигон подготовки военнослужащих и поблагодарил Минобороны за качественную работу. Он также назвал новые данные о принятых в армию с начала года: 325 тыс. человек

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Дмитрий Медведев посетил полигон близ линии боевого соприкосновения в ДНР и проверил подготовку военнослужащих. Об этом сам зампред Совбеза сообщил на совещании, передает «РИА Новости». «Они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в боевой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений, ну и, по сути, вступают в бой», — сказал он.

Медведев поблагодарил Минобороны за «качественную работу по боевой и военно-политической подготовке» военнослужащих, включая боевое слаживание, идущее на линии боевого соприкосновения. С начала года по 26 сентября «в интересах объединенной группировки войск» в армию приняли больше 325 тыс. человек, сообщил он.

О посещении полигона он уже рассказывал две недели назад. Прежде он инспектировал части в других регионах — в середине июля он посетил Тоцкий полигон в Оренбургской области, где наблюдал за тренировочными стрельбами и осматривал различные виды вооружения.

В последний раз о числе принятых на службу по контракту сообщал президент Владимир Путин две недели назад — 15 сентября. По его данным, речь шла о 300 тыс. человек. За три дня до этого он в ответ на вопрос о вероятности новой мобилизации сказал о 270 тыс. набранных контрактников, говоря о периоде за последние шесть-семь месяцев. По словам Путина, ежедневно 1–1,5 тыс. человек приходят подписывать контракт.

Президент заявил в июне, что не видит сейчас необходимости проводить дополнительную мобилизацию. И отметил, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — сказал он. «Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — отмечал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

