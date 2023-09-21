Балицкий сообщил об ожидании обострения в районе Работино
В районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области в ближайшее время будет обострение ситуации, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, к таким выводам привел анализ оперативной обстановки после разговоров с командирами подразделений, которые дислоцированы в Запорожской области.
«Противник завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего мы ожидаем обострения ситуации в районе Работино — Вербовое», — написал Балицкий.
6 сентября Балиций сообщил, что российские силы оставили село Работино.
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава области.
В тот же день представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «никаких отступлений» российских сил из села Работино не было.
Минобороны России регулярно сообщает об отражении атак в районе Работино и нанесении ударов по украинским войскам в этом районе.
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