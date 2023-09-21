Балицкий: командиры на местах ожидают обострения ситуации в районе Работино

Балицкий сообщил об ожидании обострения в районе Работино

Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области (Фото: Давид Нармания / РИА Новости)

В районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области в ближайшее время будет обострение ситуации, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, к таким выводам привел анализ оперативной обстановки после разговоров с командирами подразделений, которые дислоцированы в Запорожской области.

«Противник завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего мы ожидаем обострения ситуации в районе Работино — Вербовое», — написал Балицкий.

6 сентября Балиций сообщил, что российские силы оставили село Работино.



«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава области.

В тот же день представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «никаких отступлений» российских сил из села Работино не было.

Минобороны России регулярно сообщает об отражении атак в районе Работино и нанесении ударов по украинским войскам в этом районе.