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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий сообщил об ожидании обострения в районе Работино

Балицкий: командиры на местах ожидают обострения ситуации в районе Работино
Сюжет
Военная операция на Украине
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области (Фото: Давид Нармания / РИА Новости)

В районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области в ближайшее время будет обострение ситуации, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, к таким выводам привел анализ оперативной обстановки после разговоров с командирами подразделений, которые дислоцированы в Запорожской области.

«Противник завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего мы ожидаем обострения ситуации в районе Работино — Вербовое», — написал Балицкий.

6 сентября Балиций сообщил, что российские силы оставили село Работино.

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава области.

В тот же день представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «никаких отступлений» российских сил из села Работино не было.

Минобороны России регулярно сообщает об отражении атак в районе Работино и нанесении ударов по украинским войскам в этом районе.

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Теги
Евгений Балицкий Запорожская область спецоперация
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