Медведев посетил полигон в ДНР вблизи линии соприкосновения

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил в ДНР полигон вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщил помощник зампреда Совбеза Олег Осипов, передает ТАСС.

На полигоне Медведеву рассказали о ходе обучения и условиях службы военнослужащих, набранных по контракту. Осипов отметил, что зампред Совбеза приехал на полигон по поручению президента Владимира Путина.

Медведев не впервые инспектирует полигоны, где готовят военных. Так, в середине июля он посетил Тоцкий полигон в Оренбургской области, где наблюдал за тренировочными стрельбами и осматривал различные виды вооружения, например, БТР-82А, гаубицы Д-30 и танки.

Российский президент 15 сентября заявил, что контракты на военную службу с Минобороны подписали 300 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме 12 сентября он привел данные о 270 тыс. контрактников, говоря о периоде за последние шесть-семь месяцев. По словам главы государства, ежедневно 1–1,5 тыс. человек приходят подписывать контракт.

При заключении контракта на срок не менее года власти один раз выплачивают 195 тыс. руб. К этому добавляются выплаты от регионов, размер которых различен. Например, в Москве ежемесячно положено 50 тыс. руб. Для участников спецоперации размер ежемесячного денежного довольствия начинается от 204 тыс. руб. (столько получают рядовые).