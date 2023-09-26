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Военная операция на Украине ,  
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Бербок заявила о проблемах с поставляемым Германией Украине вооружением

Бербок: часть передаваемого Украине Германией вооружения устарела или неисправна
Сюжет
Военная операция на Украине
Часть отправленного Украине Германией оружия была старой или нерабочей, заявила Бербок, уточнив, что Берлин знал и говорил об этом. Spiegel писал, что Киев в сентябре отказался от 10 танков. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images

Часть вооружений, которые Германия передавала Украине, устарела или не работала на момент поставок, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью СNN.

По ее словам, власти с самого начала знали о нерабочем состоянии некоторых вооружений, и «говорили про это». Бербок уточнила, что Германия пока не отправила Украине дальнобойные ракеты Taurus в связи с необходимостью убедиться в их надлежащем функционировании.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. <...> Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали — как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», — сказала глава немецкого МИДа (цитата по ТАСС).

Неделей ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Украина не приняла от Германии десять старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. «Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard на Украину нет смысла», — говорилось в материале.

По данным издания, уведомление украинской стороны о требующих ремонта танках и отказе от них «вызвало беспокойство» в Берлине. Министерство обороны Германии оперативно направило технических экспертов в польский Жешув для проверки и обслуживания танков.

Крылатые ракеты Taurus способны развивать скорость до 900 км/ч и имеют дальность стрельбы до 500 км, могут нести до 480 кг взрывчатки. В случае передачи ВСУ они станут самыми дальнобойными на их вооружении. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По информации портала T-Оnline, Германия имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

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В бундестаге обвиняли канцлера Олафа Шольца в блокировании поставок ракет Украине. Он допускал такой шаг, но высказывал опасения, что Киев будет их использовать для ударов по территории России.

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус 15 сентября заявил, что решение по передаче ракет Taurus будет принято в ближайшие «одну-две недели». По его словам, на вооружении Германии есть около 500 Taurus, однако половина из них не соответствуют современным требованиям, а другая половина нуждается в обновлении и программировании.

Германия поставляет вооружение Украине с начала российской военной операции. В сентябре Берлин анонсировал пакет военной помощи Киеву на €400 млн. В него могут войти зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, 30 тыс. 155-миллиметровых снарядов, 480 противотанковых мин АТ2, 200 бронемашин MRAP и др. Также Берлин может передать Киеву 50 надводных дронов.

Кроме того, Германия отправила Украине 20 боевых машин пехоты Marder, две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Россия осуждает поставки вооружений Украине. В Кремле заявили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Анналена Бербок Германия военная техника военная помощь поставки оружия Украина
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