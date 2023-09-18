Германия выделила Украине новый пакет военной помощи на €400 млн

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Германия выделит Украине новый пакет военной и гуманитарной помощи на €400 млн, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус в интервью Bild.

В пакет помощи вошли фугасные артиллерийские и минометные боеприпасы, а также бронетехника и системы разминирования.

Писториус добавил, что в ведомстве «позаботились о приближающейся зиме», поэтому включили в пакет помощи теплую одежду, а также электрогенераторы и обогреватели.

«Помимо нашей обширной поддержки оружием мы обучаем украинских солдат. К концу года их будет 10 тыс.», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Мёллер в конце августа заявляла, что обучение в стране уже прошли несколько тысяч бойцов ВСУ.

Немецкие инструкторы обучают украинских военных в том числе управлению системой противовоздушной обороны Patriot, самоходной артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000, боевой машиной пехоты Marder, а также танками Leopard.

Германия поставляет вооружение Украине с начала российской военной операции. Предыдущий пакет военной помощи страна отправила Киеву 13 сентября. В него вошли 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.