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Военная операция на Украине ,  
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Германия передала Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами

Германия передала Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами
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Военная операция на Украине
БМП Marder
БМП Marder (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Германия передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, в общей сложности Берлин передал Киеву уже 60 таких бронемашин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Германии.

Также в новый пакет военной помощи вошли две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Немецкий концерн Rheinmetall 11 сентября пообещал поставить ВСУ еще 40 БМП Marder. Общее количество БМП Marder, которое Rheinmetall предоставит Украине, с учетом этой партии составит 80 машин.

БМП Marder состоят на вооружении Германии с 1970 года, но за прошедшие годы неоднократно модернизировались, так что новые модели заметно отличаются от предыдущих образцов. Эти машины развивают скорость до 65 км/ч, способны перевозить до шести-семи пехотинцев и поражать наземные и низколетящие цели. БМП оснащена оборудованием для постановки дымовых завес. В зависимости от модификации Marder стоит от €890 тыс. до €1,5 млн.

Россия критикует поставки западного оружия и техники на Украину. В Москве считают, что поставки приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.

Теги
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