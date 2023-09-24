Германия анонсировала поставку на Украину 50 надводных дронов
Германия планирует поставить на Украину 50 надводных дронов, сообщается на сайте немецкого Минобороны.
Ведомство на этой неделе анонсировало пакет военной помощи Киеву на €400 млн. В него могут войти зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, 30 тыс. 155-миллиметровых снарядов, 480 противотанковых мин АТ2, 200 бронемашин MRAP и др.
В сентябре Берлин уже передал Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
Украина также настаивает на передаче ей дальнобойного оружия. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в сентябре не исключал, что решение об отправке ракет Taurus, имеющих дальность полета до 500 км, будет принято в ближайшие «одну-две недели».
Газета The Wall Street Journal писала, что отправка США Киеву ракет ATACMS может побудить Германию поставить на Украину Taurus. О том, что американский президент Джо Байден решил предоставить Украине ATACMS, писал ряд СМИ, в том числе Financial Times.
Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.
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