Германия анонсировала поставку на Украину 50 надводных дронов

Немецкое Минобороны на этой неделе объявило о новом пакете военной помощи Киеву на €400 млн

Германия планирует поставить на Украину 50 надводных дронов, сообщается на сайте немецкого Минобороны.

Ведомство на этой неделе анонсировало пакет военной помощи Киеву на €400 млн. В него могут войти зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, 30 тыс. 155-миллиметровых снарядов, 480 противотанковых мин АТ2, 200 бронемашин MRAP и др.

В сентябре Берлин уже передал Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, две бронированные машины для разминирования Wisent 1, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и 3 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Украина также настаивает на передаче ей дальнобойного оружия. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в сентябре не исключал, что решение об отправке ракет Taurus, имеющих дальность полета до 500 км, будет принято в ближайшие «одну-две недели».

Газета The Wall Street Journal писала, что отправка США Киеву ракет ATACMS может побудить Германию поставить на Украину Taurus. О том, что американский президент Джо Байден решил предоставить Украине ATACMS, писал ряд СМИ, в том числе Financial Times.

Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.