Маккарти передумал исключать помощь Киеву из бюджета Пентагона

Еще в пятницу спикер палаты представителей заявлял, что уберет $300 млн, предназначенных на обучение украинских военных, из законопроекта об ассигнованиях на оборону, но потом изменил свое решение

Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти в субботу изменил свое решение исключить $300 млн, предназначенных на обучение украинских военных, из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября, пишет The Hill. Еще в пятницу Маккарти заявлял, что уберет средства на подготовку украинских военных из оборонного бюджета США.

Спикер принял такое решение из соображений, что законопроект о финансировании Госдепартамента также включает в себя помощь для Киева. Маккарти счел трудным исключение денег для Украины из расходов Госдепа, поэтому оставил их в обоих законопроектах. Палата представителей на следующей неделе собирается провести единое голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях, в том числе для Пентагона и Госдепартамента. «Это не решение, потому что еще один [из законопроектов] включает что-то для Украины. Исключить это стало слишком сложно, поэтому мы оставляем это», — сказал республиканец.

При этом палата представителей намерена голосовать об исключении помощи для Киева как со стороны Пентагона, так и Госдепа, заявил конгрессмен Гаррет Грейвс. Решение Маккарти, скорее всего, вызовет сопротивление со стороны члена палаты Марджори Тейлор-Грин, которая выступила против выделения дополнительных денег Украине, пишет издание.

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительном пакете помощи для Киева на $325 млн. В него войдут, в частности, ракеты AIM-9M, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Avenger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4. С начала военных действий на Украине США выделили Киеву $43,9 млрд.

В августе Байден запросил у конгресса $24 млрд для помощи Украине. Группа из 29 республиканцев выступила против выделения средств, писала газета The Wall Street Journal. Маккарти, в свою очередь, заявлял о намерении потребовать от украинского президента Владимира Зеленского отчетности о уже потраченных деньгах.