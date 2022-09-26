Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России и Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что будущее Запада — вместе с Россией и Белоруссией и страны готовы к взаимодействию с ним, но только при уважительном отношении. «Россия — гигантская страна, какие могут быть унижения?» — спросил он

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Страны Европы должны с уважением относиться к России и Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что Минск и Москва готовы к взаимодействию с Западом при условии уважительного отношения с его стороны. По его словам, будущее западных стран — вместе с Россией и Белоруссией.

«Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения», — отметил белорусский лидер.

«И с уважением к нам относиться», — добавил Путин. Лукашенко поддержал его, отметив, что без уважения «с ними вообще не будут разговаривать». «Унижения никто терпеть не будет. Не говоря о Беларуси. Россия — гигантская страна, какие могут быть унижения?» — подчеркнул он.

Ранее, 21 сентября, Путин заявил, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет и отказаться от национальных интересов. По его словам, Москва больше не будет поддаваться шантажу и запугиванию.

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«Больше от нас подобных ошибок не дождутся, мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а укрепляя его, мы развиваем нашу страну», — подчеркнул он.

В середине июня Путин заявил, что Евросоюз «окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку», тем самым нанося ущерб своей экономике и населению. По его мнению, действия европейских политиков в конце концов приведут к деградации, серьезным социально-экономическим изменениям и смене элит.

Отношения России и Евросоюза ухудшились на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Брюссель и страны — члены союза осудили действия Москвы и ввели несколько пакетов санкций против нее. Российские власти неоднократно называли санкции ЕС наносящими урон его собственной экономике и гражданам. МИД России заявлял, что «острый дефицит здравого смысла и рациональности» у властей ЕС привел к многомиллиардным убыткам у европейских предприятий.