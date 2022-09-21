Путин назвал смертельной опасностью ослабление суверенитета России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия больше не допустит ошибок и не позволит ослабить свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин во время выступления в Великом Новгороде по случаю 1160-летия зарождения российской государственности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов, — сказал Путин, подчеркнув, что в такие периоды под угрозой оказывалось существование самой России. — Больше от нас подобных ошибок не дождутся, мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим не утратим свой суверенитет, а укрепляя, его мы развиваем нашу страну».

Президент отметил, что суверенитет является «гарантией свободы каждого» и гражданин России не может чувствовать себя «по-настоящему свободным», если не будет свободна страна.

«Ответственная сильная власть в нашем государстве служит и будет служить только народу России. И его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки — залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас, более справедливого многополярного мира», — заключил.

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