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Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием
Япония ввела новые санкции в отношении России, в частности, запретив экспорт в страну товаров, связанных с производством химического оружия. Соответствующее сообщение Министерства экономики, торговли и промышленности Японии опубликовано на сайте ведомства.
Кроме того, был расширен санкционный список юрлиц, в отношении которых введены экспортные ограничения — в него внесли еще 21 российскую организацию.
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