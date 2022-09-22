МИД Японии сообщил о планах расширить экспортные санкции против России

Япония собирается расширить экспортные санкции против российских компаний, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на встрече G7 в Нью-Йорке, передает Sputnik.

По данным агентства, под новые санкции попадут российские компании, которые связаны с военной и оборонной сферой. Других деталей расширения ограничений не приводится.

Решение принято на фоне решения о проведении референдумов о вхождении в состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов обещали в Евросоюзе.

После начала российской операции на Украине Япония ввела против России несколько пакетов санкций, которые, в том чисчле, затронули физлиц, компании, банковский сектор, а также экспорт и импорт.

Страна, в частности, запретила импорт угля из России, машин, водки, некоторых видов древесины. Токио также решил запретить экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальные резервуары, конвейеры, самосвалы, бульдозеры, ткацкие станки и другое.