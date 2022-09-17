Песков на вопрос о применении ядерного оружия посоветовал читать доктрину

Доктрина предусматривает четыре условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Условия для применения Россией ядерного оружия перечислены в доктрине, посвященной основам государственной политике в области ядерного сдерживания, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости»

«Читайте доктрину, там все написано», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине.

17 сентября президент США Джо Байден заявил, что в случае применения ядерного оружия на Украине Россия станет «еще большим изгоем». Он не ответил, какая реакция последует со стороны Запада при таком сценарии. «Они станут еще большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от степени того, что они сделают, будет определяться, какая реакция последует», — отметил американский лидер.

В июне 2020 года президент Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В пункте 19 документа перечислены условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства

Пескову регулярно задают вопрос о возможности применения ядерного оружия Россией. В марте он говорил, что это может произойти только при условии реальной угрозы для существования страны. Позже представитель Кремля заявлял, что любой исход спецоперации на Украине — «конечно, не повод для применения ядерного оружия».

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Россия никому не угрожает ядерным оружием, а риторика о возможности начала ядерной войны исходит от безответственных политиков на очень высоком уровне, говорил в июне президент России Владимир Путин. По его словам, Москва отвечает на эту риторику, после чего за это «цепляются» и обвиняют в угрозах.

Впервые за 60 лет, со времен Карибского кризиса 1962 года, мир максимально приблизился к угрозе войны с применением ядерного оружия, заявлял в середине сентября председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши. Нынешнее положение дел, по его словам, является «очень-очень серьезным предупреждением» для всех государств.