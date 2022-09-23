На границе с Грузией ФТС зафиксировала очередь из 1715 машин

Рано утром в пятницу на погранпункте Верхний Ларс была рекордная для 2022 года очередь из автомобилей — 1,7 тыс. Такие данные содержатся в открытой статистике ФТС

Фото: Владимир Иванов / РИА Новости

Согласно данным ФТС о загруженности автомобильных пунктов пропуска, на 6:00 23 сентября наиболее значительные очереди (количество АТС перед пунктом пропуска) были зафиксированы в следующих пунктах:

Верхний Ларс (граница с Грузией) — 1715 машин;

Кяхта (граница с Монголией) — 80 машин;

Бурачки (граница с Латвией) — 58 машин;

Убылинка (граница с Латвией) — 25 машин.

Для АПП Верхний Ларс и Кяхта это максимальные значения с начала года.

В открытой статистике службы содержится информация о 84 АПП в шести таможенных управлениях: Северо-Кавказском, Южном, Северном, Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном.

Как ранее поясняли в Северо-Кавказском таможенном управлении, Верхний Ларс — один из самых загруженных пунктов пропуска через границу. Это связано с его востребованностью грузовыми перевозчиками (это единственный действующий сухопутный погранпереход, связывающий Россию с Грузией и Арменией), ростом турпотока в сезон отпусков и сложными климатическими условиями. Очевидцы сообщали, что 22 сентября в течение дня таможенные посты закрывали по техническим причинам и движение было восстановлено к вечеру.

Что касается количества легковых автомобилей, которые пересекли границу за сутки, по этому показателю рекорды для этого года были зафиксированы днем ранее (по данным на шесть утра 22 сентября) в двух пунктах на границе с Финляндией:

Торфяновка — 989 легковых автомобилей (предыдущий пик был 15 августа, 973 машины);

Брусничное — 890 (в предыдущий пик 21 августа границу пересекли 796 машин).

В следующие сутки количество автомобилей, которые пересекали границу в этих АПП, было меньше: в Торфяновке — 946 машин, в Брусничном — 614.

В остальных АПП число пересекших границу легковых машин не превышает пиковых значений этого года, которые были зафиксированы в отпускной сезон. К примеру, в Верхнем Ларсе границу за последние сутки пересекли 1711 легковых автомобилей, в Кяхте — 194. Летние рекорды в этом году для этих пунктов — 1950 и 320 машин соответственно.