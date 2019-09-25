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Политика ,  
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Трамп опроверг оказание давления на Зеленского
Американский лидер напомнил, что сам Зеленский говорил об отсутствии давления в ходе их телефонного разговора. Ранее Белый дом опубликовал расшифровку их переговоров

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляцию вел C-Span.

Трамп заявил, что не оказывал какого либо-давления на Зеленского. «Президент (Зеленский) сам выступил с заявлением, в котором сказал, что давления абсолютно не было», — напомнил Трамп. Он вновь заявил, что хочет увидеть помощь Украине от других стран, не только от США.

Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку переговоров с Зеленским. Она показала, что Трамп действительно просил украинского лидера изучить ситуацию с экс-членом совета директоров частной газовой компании Burisma Holdings Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как заявил американский президент в ходе разговора, Байден «хвастался», что остановил расследование в отношении компании сына, и «многие люди хотят узнать об этом». Зеленский пообещал, что новый генпрокурор, который приступит к исполнению обязанностей в сентябре, займется этим вопросом. При этом вопрос предоставления военной помощи Украине в разговоре не обсуждался. 

Политика
«Провокации Трампа делаются намеренно»: СМИ — об импичменте Трампа

Решение о публикации стенограммы Трамп принял незадолго до того, как палата представителей запустила процедуру импичмента. В нижней палате его действия сочли противоречащими конституции.

Скандал из-за разговора разгорелся после публикаций американских СМИ, которые сообщили о жалобе американского разведчика из-за «тревожного обещания» Трампа, связанного с Украиной. Позднее стало известно, что речь шла об июльском разговоре с Зеленским.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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