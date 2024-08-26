В Ростовской колонии нашли подпольное казино

30-летний заключенный организовал казино в ИК-14 в Новочеркасске, где отбывал срок за кражу, пишет портал «161». СК возбудил дело по ст. 171.2, мужчине грозит до двух лет лишения свободы

ИК-14 в Ростовской области (Фото: zona-mag.ru)

Силовики пресекли деятельность подпольного казино в ИК-14 в Новочеркасске Ростовской области, его организатором был заключенный, пишет местное издание «161» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В ходе обысков в камерах были обнаружены игральные карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие запрещенные предметы. «161» со ссылкой на источник в правоохранительных органах называет организатором казино 30-летнего осужденного, который отбывал наказание за кражу. Он вел списки игроков, записывал результаты и дважды в месяц переводил денежные средства на банковские счета. Как уточнил собеседник издания, общая ежемесячная сумма таких переводов составляла порядка 100 тыс. руб.

СК возбудил дело по ч. 1 ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

За последние месяцы произошло три случая захвата заложников заключенными, последний из них — в ИК-19 в Волгоградской области. Среди нападавших оказались двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, они отбывали наказание за торговлю наркотиками и непреднамеренное убийство. Телеграм-канал Baza писал о их принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России).

Захватчиков ликвидировали при штурме. ФСИН сообщала о гибели четырех сотрудников колонии и ранении еще четыре коллег и четырех осужденных, которые находились в заложниках. Телеграм-каналы Baza и Shot писали о смерти четырех захваченных заключенных.

Mash сообщал, что в волгоградской ИК-19 заключенные могли купить телефоны с выходом в интернет и таким образом читать запрещенную литературу, получать дополнительный доход за перевыполнение рабочего плана и пользоваться самодельным самогонным аппаратом на территории колонии. ФСИН эти сведения опровергала.