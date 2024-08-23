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Захват заложников в ИК-19 ,  
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ФСИН опровергла данные о полном захвате колонии под Волгоградом

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Захват заложников в ИК-19
Фото: RosgvardOfficial / Telegram
Фото: RosgvardOfficial / Telegram

Информация о том, что колония № 19 в Волгоградской области была полностью захвачена поднявшими бунт осужденными, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ФСИН.

«Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии», — отметили там.

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Фото:Максим Киселев / ТАСС

Днем 23 августа четверо заключенных ИК-19 в волгоградском Суровикино захватили в заложники восемь сотрудников ФСИН и четырех осужденных. Трое нападавших были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

В ходе операции Росгвардии их ликвидировали.

В результате бунта погибли четверо сотрудников ФСИН, еще четверо попали в больницы. Взятые в заложники осужденные не пострадали, уточнили во ФСИН. СК завел дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности колонии.

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ФСИН колония Волгоградская область захват заложников
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