ФСИН опровергла данные о полном захвате колонии под Волгоградом
Информация о том, что колония № 19 в Волгоградской области была полностью захвачена поднявшими бунт осужденными, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ФСИН.
«Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии», — отметили там.
Днем 23 августа четверо заключенных ИК-19 в волгоградском Суровикино захватили в заложники восемь сотрудников ФСИН и четырех осужденных. Трое нападавших были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.
В ходе операции Росгвардии их ликвидировали.
В результате бунта погибли четверо сотрудников ФСИН, еще четверо попали в больницы. Взятые в заложники осужденные не пострадали, уточнили во ФСИН. СК завел дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности колонии.
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