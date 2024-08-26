ФСИН опровергла cообщения о самогонном аппарате в волгоградской колонии

ФСИН опровергла данные о возможности заключенных в волгоградской ИК-19 купить телефоны, получить дополнительный доход и использовать самодельный самогонный аппарат. 23 августа там захватили заложников

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Информация, что у осужденных в волгоградской колонии ИК-19 был самогонный аппарат, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что заключенные ИК-19 имели возможность купить телефоны с выходом в интернет и таким образом читать запрещенную литературу, получать дополнительный доход, передачки или свидания за перевыполнение рабочего плана, а на территории колонии находился самодельный самогонный аппарат.

Днем 23 августа заключенные ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Среди нападавших оказались двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, которые отбывали сроки за торговлю наркотиками и непреднамеренное убийство. Они потребовали автомобиль, оружие и освобождения своих соотечественников из ШИЗО. По данным телеграм-канала Baza, преступники заявляли о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России).

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно Общество Вечером силовики провели штурм ИК-19, захватчики были ликвидированы. Погибли четыре сотрудника колонии, остальные заложники пострадали, сообщала ФСИН. Телеграм-каналы Baza и Shot писали о смерти четырех осужденных, которых захватили преступники.

СК возбудил дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности колонии. 24 августа представитель ИК-19 сообщил о ее штатной работе.