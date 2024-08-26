 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват заложников в ИК-19 ,  
0 

ФСИН опровергла cообщения о самогонном аппарате в волгоградской колонии

Сюжет
Захват заложников в ИК-19
ФСИН опровергла данные о возможности заключенных в волгоградской ИК-19 купить телефоны, получить дополнительный доход и использовать самодельный самогонный аппарат. 23 августа там захватили заложников
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Информация, что у осужденных в волгоградской колонии ИК-19 был самогонный аппарат, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Информация о том, что в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что заключенные ИК-19 имели возможность купить телефоны с выходом в интернет и таким образом читать запрещенную литературу, получать дополнительный доход, передачки или свидания за перевыполнение рабочего плана, а на территории колонии находился самодельный самогонный аппарат.

Днем 23 августа заключенные ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Среди нападавших оказались двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, которые отбывали сроки за торговлю наркотиками и непреднамеренное убийство. Они потребовали автомобиль, оружие и освобождения своих соотечественников из ШИЗО. По данным телеграм-канала Baza, преступники заявляли о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России).

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС
Вечером силовики провели штурм ИК-19, захватчики были ликвидированы. Погибли четыре сотрудника колонии, остальные заложники пострадали, сообщала ФСИН. Телеграм-каналы Baza и Shot писали о смерти четырех осужденных, которых захватили преступники.

СК возбудил дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности колонии. 24 августа представитель ИК-19 сообщил о ее штатной работе.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Россия Волгоградская область ФСИН захват заложников самогонный аппарат Заключенные
Материалы по теме
В ИК-19 под Волгоградом допросили персонал после захвата заложников
Общество
Волгоградская колония сообщила о штатной работе после захвата заложников
Общество
Пострадавших при захвате ИК-19 под Волгоградом перевели в больницы города
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Индекс Мосбиржи подскочил на 3,7% на старте торговИнвестиции, 10:39
Последствия атаки дронов на жилой дом в Саратове. ВидеоПолитика, 10:35
Обман на собеседованиях и проблема каст: как собрать команду из ИндииPro, 10:35
Акции Мосбиржи выросли на 5% на фоне отчетности и общего отскока рынкаИнвестиции, 10:34
В первый день карибского карнавала в Лондоне полиция задержала 90 человекОбщество, 10:26
ФАС завела против крупнейшего издателя второе дело из-за цен на учебникиБизнес, 10:23
Эксперты назвали ключевые уровни для цены криптовалюты ToncoinКрипто, 10:20
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Жителя Омска задержали по делу о передаче Киеву данных о предприятии ОПКПолитика, 10:19
Власти открыли оперштабы после атаки дронов на ЖК Volga Sky в СаратовеПолитика, 10:17
На Украине после взрывов остановились поезда и водоснабжениеПолитика, 10:15
В СВР заявили о подготовке США к цветной революции в ГрузииПолитика, 10:00
План на миллиард: как привлечь венчурных инвесторов и стать «единорогом»Pro, 09:56
По всей Украине ввели экстренные отключения светаПолитика, 09:52
В Волгоградской области три дома получили повреждения при атаке дроновПолитика, 09:51