Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго продали по ошибке после его формального ареста

Поместье Трампа Мар-а-Лаго продали по ошибке после его ареста

Информация о том, что резиденция экс-президента США была продана 4 августа за $422 млн, появилась на сайте Zillow. Позднее упоминание о продаже Мар-а-Лаго исчезло с сайта

После недолгого ареста бывшего президента США Дональда Трампа его поместье Мар-а-Лаго на одном из сайтов о недвижимости было обозначено как «продано», пишет газета New York Post.

Информация о том, что дом был продан 4 августа за $422 млн, появилась на сайте Zillow. Хотя там резиденция не указана как Мар-а-Лаго, адрес 1100 South Ocean Boulevard совпадает с тем, по которому находится поместье Трампа с 58 спальнями и 33 ванными комнатами.

Сын бывшего американского лидера Эрик Трамп опроверг изданию информацию о продаже. «Мар-а-Лаго не продано и никогда не будет продано», — заявил он.

Позднее упоминание о продаже Мар-а-Лаго исчезло с сайта. «После расследования выяснилось, что предоставленная информация была неверной. Мы исправили информацию об этом объекте», — заявили в Zillow изданию Newsweek.

Против экс-президента расследуется несколько уголовных дела. Одно связано с фальсификацией отчетности о выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание, другое — с хранением секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго. По последнему — о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года — Трампу было предъявлено обвинение в августе.

Экс-президент должен был добровольно явиться в тюрьму округа Фултон в Атланте. Там он провел около 20 минут под формальным арестом, после чего его освободили под залог в $200 тыс.

Трамп, которые намерен снова выдвигаться на президентских выборах в 2024 году, отрицает свою вину и называет уголовные дела против себя «охотой на ведьм».