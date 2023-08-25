Сын Дональда Трампа начал продажу мерча с тюремным снимком отца

Фото: shopdonjr.com Фото: shopdonjr.com Фото: shopdonjr.com Фото: shopdonjr.com Фото: shopdonjr.com Фото: shopdonjr.com Фото: shopdonjr.com Фото: shopdonjr.com Фото: shopdonjr.com

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, начал продажу мерча с тюремным снимком своего отца. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее — Twitter).

«Мерч «Свободу Трампу» (Free Trump)! Вся прибыль от продажи пойдет в правозащитный фонд для борьбы с тиранией и безумием, которые мы наблюдаем перед собой», — написал он. На сайте продаются футболки стоимостью $29,99, кружки — $15,99, а также постеры — $19,99.

Офис шерифа округа Фултон опубликовал магшот Трампа сегодня. На нем вывший президент намеренно решил не улыбаться, чтобы выглядеть «вызывающе», рассказали CNN источники в команде политика. Сам экс-президент сказал Fox News: «Они настояли на том, чтобы я сфотографировался, и я согласился. <...> Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого».

Трамп стал первым официально арестованным президентом в истории США. Он прибыл в тюрьму в Атланте 24 августа как обвиняемый по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году.

В тюрьме он провел около 20 минут, проходя стандартную процедуру: сдал отпечатки пальцев, сфотографировался и взвесился (97,5 кг), полицейские измерили его рост (1,9 м). После этого его отпустили под залог в $200 тыс. Трамп отрицает вину. Он не признал проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в Джорджии.