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В СПЧ сообщили об увольнении из полиции напавшего на Игоря Каляпина

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что напавший на правозащитника Игоря Каляпина был майором уголовного розыска, его уволили из полиции и завели дело по статье об угрозе убийством
Игорь Каляпин
Игорь Каляпин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Напавший на члена Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и бывшего главу «Комитета против пыток» (правозащитная организация признана Минюстом НКО-иноагентом и ликвидирована) был майором полиции, его уволили из МВД. Об этом в своем Telegram сообщила член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.

Напавшего зовут Сергей Черниговский, он служил в управлении МВД по Нижнему Новгороду, где был старшим оперуполномоченным уголовного розыска.

По словам Меркачевой, бывшие коллеги Черниговского «замечали за ним странности», майор, когда выпивал, становился агрессивным «настолько, что это может представлять реальную угрозу». «Это могло бы объяснить ненависть майора по отношению к Каляпину и его выкрики про то, что есть «задание убить», — считает она.

Член Совета по правам человека Каляпин раскрыл детали нападения на него
Политика
Игорь Каляпин

Меркачева сообщила «Интерфаксу», что после нападения заведено уголовное дело по ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья), максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

СПЧ сообщил о происшествии с Каляпиным накануне. По данным Совета, мужчина напал на правозащитника, попытался порезать ему лицо и задушить. Каляпин рассказал, что инцидент произошел на дне рождения его бывшего коллеги. После нападения правозащитника госпитализировали, по словам Меркачевой, у него сломаны нос и ребро.

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Как пишет Telegram-канал Baza, напавший на Каляпина обвинил его в сексуальных домогательствах. Правозащитник, комментируя эти данные, заявил Меркачевой: «У меня весь дом оборудован видеокамерами. Видео передано следствию».

Глава СПЧ Валерий Фадеев говорил, что не видит «никакой связи» между нападением и правозащитной деятельностью Каляпина.

«Комитет против пыток» — российская правозащитная организация, она принимала жалобы и представляла интересы потерпевших в судах. Организация была создана в 2000 году. В июне, после того как Минюст в третий раз внес «Комитет» в реестр иноагентов, организация самоликвидировалась как юридическое лицо и продолжила работу под новым названием «Команда против пыток».

Каляпин возглавлял комитет до февраля 2022 года, однако он объявил о своей отставке из-за разногласий с коллегами.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Прохоренко
Игорь Каляпин Ева Меркачева Совет по правам человека нападение увольнение полиция
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