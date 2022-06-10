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Минюст внес «Комитет против пыток» в список иноагентов

Минюст включил «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов, следует из данных на его сайте.

В графе иностранных источников финансирования указан благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений «Комитет против пыток».

«Комитет против пыток» — российская правозащитная организация, она принимает жалобы и представляет интересы потерпевших в судах.

В 2015 году Минюст признал «Комитет против пыток» НКО, выполняющим функции иностранного агента. В ведомстве заявили, что КПП ставил целью воздействовать на принятие госорганами решений, направленных на изменение их политики. После признания иноагентом и решения суда отклонить апелляцию юрлицо самоликвидировалось.

Но затем была создана новая организация — «Комитет по предотвращению пыток». В 2016 году его также признали иноагентом, после чего правозащитники стали действовать под прежним названием, но без образования юрлица.

Материал дополняется.

Теги
иноагенты Комитет против пыток Минюст
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