Член Совета по правам человека Каляпин раскрыл детали нападения на него
Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин, попавший в больницу после нападения в Нижегородской области, рассказал, что нападавший представился полицейским. Об этом он сказал Telegram-каналу «Осторожно, новости».
«Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника, и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника [полиции]. Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он, ни слова не говоря, напал на меня», — рассказал Каляпин.
По его словам, мужчина пытался его «убить» и «проткнуть горло осколком стекла».
Правозащитник уточнил, что у него разбито лицо и, возможно, сломан нос, «гудит голова, видимо, сотрясение».
Затем была создана новая организация — Комитет по предотвращению пыток. В 2016 году его также признали иноагентом, после чего правозащитники стали действовать под прежним названием, но без образования юрлица. В июне Минюст признал комитет иноагентом в третий раз. Каляпин возглавлял его до 2022 года, однако в начале февраля ушел с поста из-за разногласий с коллегами.
Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону, 25 августа в полицию поступило сообщение от гражданина 1967 года рождения о том, что его избили. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что
заявитель получил травмы «в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской Семеновского района». По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве и «не связан со служебной и общественной деятельностью его участников».
«В настоящее время заявителю выдано направление на прохождение СМЭ [судебно-медицинской экспертизы]. После получения заключения экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причиненного здоровью гражданина, будет дана правовая квалификация произошедшему», — сообщили в ведомстве.
Утром 25 августа Совет по правам человека сообщил в Telegram, что накануне вечером в Нижегородской области на Каляпина напал неизвестный и пытался «порезать ему лицо и задушить». Правозащитник смог вызвать полицию, нападавший был задержан. Самого пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, он не видит «никакой связи» между нападением и правозащитной деятельностью Каляпина.
В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров попросил правоохранительные органы возбудить уголовное дело против Каляпина, а также журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, назвав их западными агентами. С такой просьбой он обратился на фоне задержания Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, семью которого Кадыров считает террористами. Каляпин тогда указал, что «террорист — любимое обзывательство» Кадырова, а также сообщил, что обращался в Генпрокуратуру из-за высказываний главы Чечни, но это не дало результатов. Глава СПЧ Валерий Фадеев говорил, что для обвинений Кадырова в адрес Каляпина нужна серьезная доказательная база, и отметил, что правозащитник является членом консультативного органа при президенте и перед его назначением на эту должность были проведены соответствующие обязательные проверки.