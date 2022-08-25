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СПЧ сообщил о нападении на члена совета Игоря Каляпина

СПЧ: в Нижегородской области напали на экс-главу Комитета против пыток Каляпина
По данным СПЧ, неизвестный пытался «порезать ему лицо и задушить», правозащитника госпитализировали. Каляпин был главой Комитета против пыток (признан НКО-иноагентом) до февраля 2022 года
Игорь Каляпин
Игорь Каляпин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Нижегородской области напали на члена Совета по правам человека Игоря Каляпина, сообщил СПЧ в Telegram-канале.

«На члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали», — говорится в сообщении. Каляпин госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

С подозреваемым в нападении ведутся следственные действия, добавили в СПЧ.

В пресс-службе Комитета против пыток подтвердили информацию о нападении, а также сообщили, что жизни правозащитника ничего не угрожает.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Каляпин ушел с поста главы «Комитета против пыток» из-за разногласий
Политика
Игорь Каляпин

Каляпин родился в Нижнем Новгороде, был одним из руководителей нижегородского отделения «Демократического союза», участвовал в основании Нижегородского общества прав человека. В 2000 году Каляпин основал Комитет против пыток, который Минюст в 2015 году признал НКО, выполняющей функции иностранного агента. После признания иноагентом и отказа суда пересмотреть решение юрлицо самоликвидировалось.

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Фадеев ответил на обвинения Кадырова в адрес члена СПЧ Каляпина
Политика
Валерий Фадеев


Затем была создана новая организация — Комитет по предотвращению пыток. В 2016 году его также признали иноагентом, после чего правозащитники стали действовать под прежним названием, но без образования юрлица. В июне Минюст признал комитет иноагентом в третий раз. Каляпин возглавлял его до 2022 года, однако в начале февраля ушел с поста из-за разногласий с коллегами.

В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Каляпина, а также журналистку «Новой газеты» Елену Милашину западными агентами и обратился к правоохранительным органам возбудить против них уголовное дело. Заявления прозвучали на фоне задержания жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, которых Кадыров назвал террористами. Каляпин тогда указал, что «террорист — любимое обзывательство» Кадырова, а также сообщил, что обращался в Генпрокуратуру из-за высказываний главы Чечни, но это не дало результатов. Глава СПЧ Валерий Фадеев тогда указал, что для обвинений, которые предъявил Кадыров в адрес Каляпина, нужна серьезная доказательная база. Он также отметил, что правозащитник является членом консультативного органа при президенте и перед его назначением на эту должность были проведены соответствующие обязательные проверки.

В марте 2016 года на Каляпина напали в отеле в Грозном. Тогда администратор попросил его покинуть номер без объяснения причин, а когда правозащитник вышел из здания, на него напали молодые люди в черных масках и закидали яйцами.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Анастасия Серова Анастасия Серова
нападение Нижегородская область СПЧ Игорь Каляпин
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