Кадыров заявил об отправке на Украину группы добровольцев из Чечни
На Украину для участия в военной операции отправилась очередная группа добровольцев из Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.
«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он.
10 августа Кадыров заявлял, что в Чеченской республике готовы к отправке на Украину девять тыс. бойцов и еще десять находятся в резерве.
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