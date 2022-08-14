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Военная операция на Украине ,  

Кадыров заявил об отправке на Украину группы добровольцев из Чечни

На Украину для участия в военной операции отправилась очередная группа добровольцев из Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал он.

10 августа Кадыров заявлял, что в Чеченской республике готовы к отправке на Украину девять тыс. бойцов и еще десять находятся в резерве.

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Материал дополняется.

Теги
Рамзан Кадыров добровольцы Чечня
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