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Командир спецназа «Ахмат» стал Героем России за участие в спецоперации

Кадыров: Путин присвоил Героя России главе спецназа «Ахмат» Алаудинову за спецоперацию
Апты Алаудинов стал «первым человеком в истории», который получил награду двух стран в один день: ему присвоили звания Героя России и Героя ЛНР, сообщили в Чечне. По словам Кадырова, Путин отметил вклад в «борьбу с шайтанами»
Апты Алаудинов
Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил секретарю чеченского Совбеза, экс-главе полиции республики Апты Алаудинову звание Героя России, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Алаудинов занимался координацией действий ряда подразделений, а также лично участвовал в «зачистке территорий» и многочисленных «огневых контактах». Он всегда добивался капитуляции или разгрома противника, добавил глава Чечни.

Алаудинову также присвоили звание Героя ЛНР, такое решение принял глава республики Леонид Пасечник. Он вместе с Кадыровым вручил награды 3 августа. Как отмечает «ГрозныйИнформ», Алаудинов стал «первым человеком в истории», который поручил высшие награды двух государств в один день.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Алаудинов в 2011 году стал заместителем главы чеченского МВД, начальником полиции республики. Спустя десять лет, в марте 2021 года Путин освободил его от занимаемой должности. «Коммерсантъ» писал, что Алаудинов попал в неловкую ситуацию после того, как «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова». Генерал позже опроверг эту информацию, «в очередной раз присягнув на верность главе Чечни».

Он стал помощником Кадырова по силовому блоку. После начала спецоперации на Украине Алаудинов возглавил отряд из «тысячи добровольцев», которые отправились на Украину.

В конце апреля, после сообщений об «об успехах наших бойцов в луганском направлении», Кадыров называл Алаудинова ответственным за это направление боевых действий. Глава Чечни регулярно приводит данные о действиях чеченских подразделений на Украине со ссылкой на Алаудинова.

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В конце июля Кадыров назначил Алаудинова на должность секретаря чеченского Совета безопасности. «Апты Аронович, будучи командиром спецподразделения «Ахмат», хорошо себя проявил в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Под его грамотным командованием наши добровольцы совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили 36 населенных пунктов» ЛНР, рассказал он. Кадыров добавил, что тот доказал «на деле» настоящую «любовь к нашему Отечеству».

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Рамзан Кадыров Владимир Путин Герой России Чечня ЛНР спецназ "Ахмат"

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни, в прошлом президент Чеченской Республики

5 октября 1976 года
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