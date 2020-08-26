Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 14:31
Власти Турции запретили пенные вечеринки в Анталье из-за коронавируса Общество, 17:40 Сын Кости Цзю нокаутировал бывшего чемпиона мира по боксу Спорт, 17:35 Сбербанк нашел нового куратора розничного бизнеса Финансы, 17:34 Apple против Fortnite: самая эпичная схватка в игровой индустрии Индустрия 4.0, 17:30  Матч дублеров «Спартака» и «Краснодара» перенесли из-за ливня в Москве Спорт, 17:26 В Белоруссии начали проверку невышедшей из-за протестов «Комсомолки» Политика, 17:24 Путин назвал Белоруссию одной из первых стран на получение вакцины России Общество, 17:23 Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии Бизнес, 17:20 Mobile-блокировка: как с октября будут ограничивать доступ к приложениям Pro, 17:04 Российский бизнес усомнился в способности пережить вторую волну COVID-19 Экономика, 17:02 Путин сообщил об обсуждении им открытия перелетов в новые страны Общество, 17:00 Прибыли компаний в США упали. Почему это не мешает росту индекса S&P 500 Инвестиции, 16:55 Омские врачи попросили клинику Charite доказать интоксикацию Навального Общество, 16:49 10 российских знаменитостей с лучшим заработком в Instagram. Фотогалерея Общество, 16:40 
Отравление Навального ,  
0 

Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Меркель разочарована реакцией Путина на ее требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщили источники Bloomberg. Кремль заявлял, что для расследования пока нет повода
Ангела Меркель и Владимир Путин
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Alexander Becher / EPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом со ссылкой на двух близких к Меркель чиновников сообщил Bloomberg.

Агентство назвало Меркель «ключевым каналом на Запад» для Путина, отметив, что обычно канцлер тщательно подбирает слова. Однако, после того как врачи берлинской клиники «Шарите», куда Навального доставили на лечение из Омска, заявили, что он мог быть отравлен, Меркель потребовала от Путина срочно провести «всестороннее» расследование и наказать виновных.

Такое заявление канцлер сделала меньше чем через два часа, после того как медики объявили предварительный диагноз, и оперативная реакция Меркель должна была дать понять Кремлю, насколько серьезно Германия относится к вопросу, отметили источники агентства.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для уголовного расследования должен быть повод. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал тогда он.

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
Политика
Ангела Меркель

Случившееся показало, что влияние Меркель на Путина, вероятно, существенно ослабло, отметил Bloomberg. Помимо этого российские власти могут не опасаться ответной реакции и из-за того, что в следующем году канцлер должна покинуть свой пост, а президент США Дональд Трамп занят предвыборной кампанией.

Помимо Меркель провести открытое расследование по делу Навального потребовал и Евросоюз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал произошедшее покушением и заявил, что виновные должны быть наказаны.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

После заявлений Меркель и Борреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможное отравление Навального могло быть провокацией Германии или других европейских стран, «призванной сформулировать очередные обвинения в адрес» Москвы. Он отметил, что инцидент с оппозиционером произошел после выборов президента Белоруссии — когда «началось давление на Россию из-за рубежа», чтобы она «не препятствовала вмешательству во внутренние дела» республики. «При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», — заявил Володин.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет срочно посадили в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Сторонники оппозиционера утверждали, что Навального отравили, однако российские врачи эту версию отвергли.

Через два дня Навального перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Ее специалисты объявили, что клиническая картина указывает на то, что оппозиционера отравили веществом из класса ингибиторов холинэстеразы. Но конкретное вещество, вызвавшее отравление, врачи «Шарите» пока не называли.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Ангела Меркель, Владимир Путин, Алексей Навальный
Материалы по теме
Кремль выступил против «приклеивания ярлыков» из-за ситуации с Навальным
Политика
МИД назвал оскорбительными обвинения омских врачей Навального Западом
Политика
Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter