Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального

Меркель разочарована реакцией Путина на ее требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщили источники Bloomberg. Кремль заявлял, что для расследования пока нет повода

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Alexander Becher / EPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом со ссылкой на двух близких к Меркель чиновников сообщил Bloomberg.

Агентство назвало Меркель «ключевым каналом на Запад» для Путина, отметив, что обычно канцлер тщательно подбирает слова. Однако, после того как врачи берлинской клиники «Шарите», куда Навального доставили на лечение из Омска, заявили, что он мог быть отравлен, Меркель потребовала от Путина срочно провести «всестороннее» расследование и наказать виновных.

Такое заявление канцлер сделала меньше чем через два часа, после того как медики объявили предварительный диагноз, и оперативная реакция Меркель должна была дать понять Кремлю, насколько серьезно Германия относится к вопросу, отметили источники агентства.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для уголовного расследования должен быть повод. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал тогда он.