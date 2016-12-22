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Четверо российских дипломатов покинули Канаду из-за «дела Скрипаля»
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Четверо российских дипломатов покинули Канаду из-за «дела Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 05:29
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Четверо российских дипломатов покинули Канаду из-за «дела Скрипаля»

Канаду покинули четыре российских дипломата, которых Оттава решила выдворить из-за обвинений России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Оттаве.

«В соответствии с требованием канадской стороны объявленные Канадой персонами нон грата дипломаты выехали из страны», — сказал сотрудник дипмиссии. Ранее четыре российских дипломата покинули Германию из-за «дела Скрипаля».

Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми» Запада
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Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании возлагают ответственность на Россию за отравление Скрипалей, в Москве отрицают факт причастности к нападению на россиян. После инцидента Лондон принял решение выдворить 23 российских дипломата, эту позицию поддержали более 20 западных стран. Всего на родину должны будут вернуться более 100 российских дипломатов. Глава МИД России Сергей Лавров назвал массовое выдворение сотрудников российских дипмиссий «детскими играми» Запада. Москва также объявила о введении зеркальных мер против всех стран, выдворивших российских дипломатов.

Теги: Сергей Скрипаль , отравление , высылка дипломатов , МИД России
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