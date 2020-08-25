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Отравление Навального ,  
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Володин заподозрил в истории с Навальным провокацию Германии и стран ЕС

По словам спикера Госдумы, если посмотреть на отравление Навального через призму вмешательства США, Украины и стран ЕС в белорусские дела, «многое встает на свои места»
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что отравление основателя ФБК Алексея Навального может быть провокацией стран Запада. Среди них он назвал Германию и другие государства Евросоюза, сообщает сайт «Дума ТВ».

«Последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — заявил Володин.

Он также отметил, что инцидент с Навальным произошел после подведения итогов выборов президента Белоруссии, а именно в это время «началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии».

«При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», — считает спикер Госдумы.

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Он заявил, что случай с Навальным необходимо «всесторонне изучить». Соответствующее поручение, по его словам, будет дано комитету по безопасности Госдумы, который должен будет понять, «не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает серьезными обвинения в причастности властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального. «Мы не можем относиться серьезно к этим озвученным обвинениям, это, скажем так, обвинения, которые абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относиться не намерены», — сказал он.

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Он также сказал, что расследование случившегося с Навальным можно будет начинать, когда для него будет повод. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал Песков.

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Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Навальный находится без сознания с 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, Навального госпитализировали в больницу скорой помощи. Его сподвижники сразу же заявили, что оппозиционера отравили, омские врачи и прибывшие им на помощь специалисты из Москвы эту версию отвергли. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», специалисты которой 24 августа объявили, что клиническая картина указывает на отравление веществом из класса ингибиторов холинэстеразы. Однако конкретное вещество, вызвавшее отравление, врачам «Шарите» обнаружить пока не удалось.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Госдума, Алексей Навальный, Вячеслав Володин
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