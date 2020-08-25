Володин заподозрил в истории с Навальным провокацию Германии и стран ЕС

По словам спикера Госдумы, если посмотреть на отравление Навального через призму вмешательства США, Украины и стран ЕС в белорусские дела, «многое встает на свои места»

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что отравление основателя ФБК Алексея Навального может быть провокацией стран Запада. Среди них он назвал Германию и другие государства Евросоюза, сообщает сайт «Дума ТВ».

«Последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — заявил Володин.

Он также отметил, что инцидент с Навальным произошел после подведения итогов выборов президента Белоруссии, а именно в это время «началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии».

«При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», — считает спикер Госдумы.