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Кремль оценил перспективы встречи в «нормандском формате»

Определенной даты встречи в «нормандском формате» пока нет, но ее подготовкой через некоторое время должны заняться помощники лидеров государств. Об этом по итогам встречи Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть определенные сроки проведения встреч экспертов и помощников президента. Там и будет идти речь о подготовке», — сказал Песков.

На вопрос, возможна ли встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским до переговоров в «нормандском формате», пресс-секретарь сообщил, что «пока нет никаких наметок», а помощники встретятся «в обозримой перспективе».

Политика
МИД ответил на возможное расширение «нормандского формата»

Российский президент Владимир Путин и украинский лидер дважды общались по телефону. После одного из разговоров Песков сообщил, что Путин положительно относится к Зеленскому, но ставит реализацию достигнутых договоренностей выше.

В июле Зеленский предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров, в которых сейчас помимо России и Украины участвуют Германия и Франция, и присоединить к ним США и Великобританию. В российском МИДе ответили, что не против расширения числа участников, однако Франция не поддержала эту идею, назвав ее неактуальной. Сам Зеленский заявлял ранее о желании встретиться в «нормандском формате» после выборов в Верховную раду и первого заседания парламента в новом созыве.

Теги: «нормандский формат», Дмитрий Песков, Кремль
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