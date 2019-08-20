Кремль оценил перспективы встречи в «нормандском формате»

Определенной даты встречи в «нормандском формате» пока нет, но ее подготовкой через некоторое время должны заняться помощники лидеров государств. Об этом по итогам встречи Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть определенные сроки проведения встреч экспертов и помощников президента. Там и будет идти речь о подготовке», — сказал Песков.

На вопрос, возможна ли встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским до переговоров в «нормандском формате», пресс-секретарь сообщил, что «пока нет никаких наметок», а помощники встретятся «в обозримой перспективе».

Российский президент Владимир Путин и украинский лидер дважды общались по телефону. После одного из разговоров Песков сообщил, что Путин положительно относится к Зеленскому, но ставит реализацию достигнутых договоренностей выше.