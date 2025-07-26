В деле Тимура Иванова появился новый фигурант

По делу Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод средств из банка "Интеркоммерц", заочно арестовали бенефициара Zaira Invest&Trade Андрея Захарова. Он не признает вину

В рамках уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого приговорили к 13 годам за растрату 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и вывод около 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», заочно арестован бенефициар компании Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на документы.

В них говорится, что дело против Захарова заведено по ч. 4 ст. 160 УК, ему вменяют присвоение денег под видом погашения за счет кредита, который получила Saga Handels GmbH. По этому же делу проходят председатель «Интеркоммерца» Александр Бугаевский и учредитель этого банка, у которого в 2016 году отозвали лицензию, Павел Крыжановский. Последний был заочно арестован ранее на этой неделе.

Захаров и Крыжановский объявлены в розыск, они не признают вину. Крыжановский обжаловал решение о своем заочном аресте.

Приговор Иванову по делу о растрате был вынесен 1 июля. Адвокаты обжаловали решение, бывший заместитель министра обороны настаивает на своей невиновности.

Экс-чиновнику также вменяют получение взятки на сумму 1,185 млрд руб. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы со штрафом. На этой неделе Мосгорсуд оставил его под стражей еще на три месяца, до 23 октября, по ч. 6 ст. 290 УК. Иванов вину отрицает.