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Дело Тимура Иванова ,  
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Следователь сообщил о подготовке нового дела против Тимура Иванова

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Дело Тимура Иванова
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Аресты генералов
Мосгорсуд продлил арест бывшему замминистра обороны Иванову по делу о получении взяток. В ходе заседания представитель следствия заявил, что в отношение него могут завести новые уголовные дела
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Тимур Иванов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В понедельник 21 июля Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Следственного комитета оставить Тимура Иванова под стражей еще на три месяца, до 23 октября, по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

«Теперь продлили до предельного срока содержания под стражей — 18 месяцев», — отметил в разговоре с РБК адвокат Иванова Мурад Мусаев.

Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела тайны следствия, передает корреспондент РБК. На заседании представитель следствия заявил, что завершается сбор доказательств в совершении Ивановым еще двух тяжких преступлений, по которым еще не заведено уголовное дело.

«Мы думаем, что, скорее всего, это такие же надуманные истории, как и те, что были до этого. Пока, к сожалению, больше знать не можем», — прокомментировал Мусаев заявление следователя о новых делах.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с 2016 года и отвечал за строительство, реконструкцию и капремонт объектов для нужд Минобороны, организацию жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил, а также военную ипотеку.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Бывший замминистра обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 млрд рублей. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы со штрафом. Тимур Иванов вину отрицает.

В начале судебного заседания Тимур Иванов сообщил о том, что не ознакомился с материалами дела. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство обвиняемого и постановил дать ему 20 минут для ознакомления с материалами.

Также в деле фигурируют соучредитель компании ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в дачи взятки, а соучастником по делу следствие считает бизнесмена Сергея Бородина. По версии следствия, компания «Олимпситистрой» безвозмездно оказывала строительные и реставрационные услуги личного характера Иванову в обмен на выгодные контракты от Министерства обороны.

1 июля Мосгорсуд вынес Тимуру Иванову приговор по другому делу о растрате 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств на более чем 3,9 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Иванова приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Также суд постановил лишить Иванова государственных наград и взыскать в доход государства активы и недвижимость, арестованные ранее.

Адвокаты бывшего замминистра обороны обжаловали данное решение, бывший заместитель министра обороны настаивает на своей невиновности.

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Тимур Иванов продление ареста Мосгорсуд Минобороны
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экс-замминистра обороны России
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