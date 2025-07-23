Суд заочно арестовал учредителя банка, ранее входившего в первую сотню
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Павла Крыжановского, учредителя банка «Интеркоммерц», у которого Банк России в 2016 году отозвал лицензию. Мера пресечения начнет действовать с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в Россию, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Крыжановского обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Следствие ходатайствовало о заочном аресте.
Крыжановский объявлен в розыск. Карточка с его именем появилась в разыскной базе МВД России.
Коммерческий банк основан в 1991 году как банк «Аист», затем перекуплен новыми владельцами и переименован в «Интеркоммерц». В 2010 году к нему присоединился Евразбанк. В феврале 2016 года Банк России отозвал лицензию у «Интеркоммерца». На тот момент банк занимал 67-е место в банковской системе России. В апреле того же года решением Арбитражного суда города Москвы банк был признан банкротом.
Крыжановский занимал должность президента и председателя совета директоров банка «Интеркоммерц», ему принадлежало 1,77% акций банка. Основными владельцами банка также были Михаил Малов (около 15,01%), Валерий Гладощук (11,34%), Сергей Седов (10,63%), Николай Попов (9,07%), Наталья Вальтер (7,46%), Владислав Лыкин (7,46%), Анатолий Кабанов (7,09%), Петр Чубик (7,07%), Сергей Шмелев (3,13%), Александр Бугаевский (1,68%; занимал пост председателя правления), ООО «РФК» (9,42%), ООО «Ингаз» (8,89%). В марте 2014 года в состав участников банка вошел Николай Попов (9,07%).
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