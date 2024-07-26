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Арестованного экс-замминистра обороны уволили из армии в 2022 году

Арестованного экс-замминистра обороны Булгакова уволили из армии в 2022 году
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Генерал Дмитрий Булгаков, занимавший ранее должность заместителя министра обороны по тылу, не работал в группе генеральных инспекторов Минобороны, в которую входят или генералы армии, или бывшие заместители министра обороны, сказали РБК два источника, близкие к Минобороны.

«Генерал был уволен из вооруженных сил РФ в 2022 году», — отметил собеседник. Булгаков в Минобороны не работает, подтвердил другой источник РБК, близкий к ведомству.

Президент Владимир Путин отправил Булгакова в отставку в сентябре 2022 года. Тогда в Минобороны заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев утверждал, что  Булгакова назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах. С 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение вооруженных сил, он руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Кроме того, Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности

Материал дополняется.

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