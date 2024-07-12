Осужденный за коррупцию генерал попросил об отправке на военную операцию

Драгомирецкий курировал вопросы обеспечения тыла в Центральном округе Росгвардии. Его приговорили к 9,5 годам за взятку. Генерал рассказывал, что нашел деньги на работе и хотел вернуть, но не успел

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Генерал-майор, бывший замкомандующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима и лишению звания по делу о коррупции. Такое решение вынес Реутовский гарнизонный военный суд, пишет «Коммерсантъ».

Еще до вынесения приговора он подал следователю ходатайство об отправке в зону военной операции, рассказал адвокат Олег Цуканов.

Генерала признали виновным по делу о получении взятки на 19 млн руб. от компании, заключившей контракты на проведение работ для Росгвардии. Следствие доказало суду, что Драгомирецкий организовал преступную группу, в которую вошли его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев, командир воинской части 6898, где хранятся материальные ресурсы, полковник Мамука Кочиев и его знакомый пенсионер Арон Авнилов.

Согласно материалам дела, несколько госзаказов в области строительно-монтажных работ на 280 млн руб. выиграла «ДМН-Групп», полковник Кочиев потребовал от руководства компании откаты на 8–10% от суммы каждого соглашения. Компания обратилась в ФСБ.

Кочиев признал вину и дал показания на Драгомирецкого, прошлой осенью суд приговорил его к шести годам строгого режима за получение взятки в особо купном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Драгомирецкий и Авнилов признали вину частично, Гаджиев ее отрицал.

Генерал Драгомирецкий настаивал, что откатов не получал и даже не был в курсе о требованиях Кочиева от подрядчиков. Он однако признал получение от подчиненного 2,25 млн руб. в качестве подарка на Новый год за покровительство и продвижение по службе. Как объяснил генерал, деньги он нашел на работе в комнате отдыха, но не успел вернуть их полковнику, поскольку тот уехал на праздники и был задержан.

Адвокат Драгомирецкого пообещал обжаловать приговор и назвал его ошибочным. Он считает, что следствие не смогло доказать наличие организованной группы, в которой его подзащитный занимал лидирующую позицию. «Некоторые ее участники даже не были знакомы», — уверен юрист. У генерала не нашли дорогостоящего имущества, он служил более 30 лет, пройду путь от сержанта погранслужбы до генерала, отметил адвокат. Драгомирецкий, по его словам, участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, разрешении осетино-ингушского конфликта, приставлен к множеству госнарград, а на его иждивении находится ребенок-инвалид.

Авнилову суд дал три года колонии, Гаджиеву — девять лет. Каждого из фигурантов оштрафовали на 19 млн руб. Гаджиев также попросил отправить его в зону военной операции.